أحمد موسى: عشقي للأهلي كبير .. وفرع التجمع صرح وفرحتنا هتكمل الأحد

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مدى عشقه للنادي للأهلي منذ الصغر وأنه لا يفضل أن يمسك العصا من النصف مثل البعض بعدم الكشف عن انتمائه.

وقال موسى خلال استضافته على قناة الأهلي اثناء احتفالية افتتاح فرع التجمع الخامس للقلعة الحمراء أنا أهلاوي واعشق الاهلي واوجه التهنئة لجميع الاهلاوية على الطفرة الانشائية التي تسير في اتجاه خطة الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية في كافة المجالات

وأضاف الإعلامي الكبير ان جميع الاهلاوية سعيدة بما يحققه الاهلي من نهوض في كافة المجالات سواء انشائية او رياضية مشيدا بفرع التجمع وانه صرح كبير وقريب من العاصمة الادارية وسيخدم كل المناطق المحيطة

وأشاد بما يبذله محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس إدارته من جهد متحدثا عن حب جميع المصريين بمختلف الانتماءات لبيبو لأخلاقه واحترامه للجميع

واختتم موسى حديثه قائلا : فرحتنا هتكمل بالفوز في مباراة ذهاب النهائي لدوري ابطال افريقيا الاحد المقبل