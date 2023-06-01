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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

اجتاحت عاصفة ترابية و رياح قوية ، القاهرة مؤخرا  حيث غطت السحب الترابية سماء المدينة و حجبت الرؤية في كثير من المناطق.

عاصفة ترابية تضرب البلاد.. آخر صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس الآن

وأثرت العاصفة على حركة المرور بالشوارع الرئيسية، التي شهدت ارتباكًا في حركة المارة والسيارات بمعظم جنبات المدينة.

سقوط لافتة إعلانية 


وتسببت العاصفة في سقوط لافتة إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر، الشريان المروري الأهم في وسط العاصمة.

وقطعت اللافتة منافذ الكوبري من الاتجاهين حيث توقفت حركة المرور كليًا، وسط تجمع العديد من المواطنين، قبل وصول قوات الأمن في الحال.

ولمتابعة المزيد حول حالة الطقس السئ الذي ضرب مصر وماذا نتج عنه .. تابع الفيديو جراف التالي:

عاصفة ترابية رياح قوية القاهرة السحب الترابية حجبت الرؤية سقوط لافتة إعلانية

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