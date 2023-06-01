تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

اجتاحت عاصفة ترابية و رياح قوية ، القاهرة مؤخرا حيث غطت السحب الترابية سماء المدينة و حجبت الرؤية في كثير من المناطق.

وأثرت العاصفة على حركة المرور بالشوارع الرئيسية، التي شهدت ارتباكًا في حركة المارة والسيارات بمعظم جنبات المدينة.

سقوط لافتة إعلانية



وتسببت العاصفة في سقوط لافتة إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر، الشريان المروري الأهم في وسط العاصمة.

وقطعت اللافتة منافذ الكوبري من الاتجاهين حيث توقفت حركة المرور كليًا، وسط تجمع العديد من المواطنين، قبل وصول قوات الأمن في الحال.

ولمتابعة المزيد حول حالة الطقس السئ الذي ضرب مصر وماذا نتج عنه .. تابع الفيديو جراف التالي: