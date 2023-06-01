لو بتجيلك رسايل مزعجة على الواتساب .. اعرف إزاى تتصرف

قدمت خدمة التراسل الفورى واتساب WhatsApp، مركز أمان عالميا جديدا لمكافحة مرسلي البريد العشوائي وجهات الاتصال غير المرغوب فيها.

وبحسب ما ذكره موقع "businesstoday"، يعمل مركز الأمان الجديد بتطبيق واتساب، كمورد شامل حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى معلومات حول حماية أنفسهم والتعرف على ميزات الأمان المدمجة في التطبيق.

ويهدف مركز الأمان الجديد إلى زيادة وعي مستخدمي واتساب، حول الإجراءات المختلفة التي يمكنهم اتباعها لحماية حساباتهم وخصوصيتهم، كما أنه يوفر رؤى حول التكنولوجيا التي تدعم التزام واتساب بتوفير خدمة بسيطة وموثوقة وخصوصية وآمنة.

ويتوفر مركز أمان واتساب الجديد بالعديد من اللغات من بينها اللغة الإنجليزية والهندية، وللوصول إلى مركز الأمان، يمكن للمستخدمين زيارة موقع الويب المخصص على هنا.

ما هو مركز حماية واتساب؟

يبرز مركز الأمان العديد من الميزات التي تساهم في سلامة المستخدم، ويدعي واتساب أنه يعلم المستخدمين حول طبقات الخصوصية التي يوفرها التطبيق ويقدم نصائح عملية لمساعدتهم على ممارسة سيطرة أكبر على حساباتهم، والذي يتضمن بعض الميزات المميزة التالية:

- التحقق من خطوتين: تضيف هذه الميزة طبقة إضافية من الأمان لمنع عمليات الاستيلاء على الحساب.

- عمليات الاحتيال: يمكن للمستخدمين معرفة كيفية تحديد عمليات الاحتيال الشائعة واستخدام أدوات مثل الحظر والإبلاغ للتعامل مع الرسائل غير المرغوب فيها.

- استخدام واتساب الرسمي: يتم توفير المعلومات لمساعدة المستخدمين على تجنب الإصدارات المزيفة من واتساب التي تشكل مخاطر كبيرة على الخصوصية والأمان.

- ضوابط المجموعة: يتم توفير التذكيرات للتحقق من التفضيلات وإدارتها فيما يتعلق بمن يمكنه إضافة مستخدمين إلى المجموعات.

الجدير بالذكر أن خدمة واتساب أطلقت خلال الشهر الماضي، حملة "ابق آمنا مع واتساب" في الهند، ركزت هذه الحملة على تثقيف المستخدمين حول ميزات أمان النظام الأساسي، بما في ذلك التحقق بخطوتين، والحظر والإبلاغ، وعناصر التحكم في الخصوصية.