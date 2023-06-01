عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب العواصف الترابية.. انعدام الرؤية على الطرق في سيناء

انعدام الرؤية على
انعدام الرؤية على الطرق في سيناء

تتعرض  مناطق محافظة شمال سيناء الساحلية والصحراوية، حاليا  إلى هبوب عاصفة ترابية    مما أدى إلى شبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة ،وتراكم الكثبان الرملية ، وتعليق حركتي الملاحة والشحن  بميناء العريش البحري .

 

التيار الكهربائي :

 

وقد تسببت العواصف في تراكم الرمال على الطرق في المناطق الصحراوية، مما أدى الى إعاقة حركة المرور عليها، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض القرى  بمركزي الشيخ زويد وبئر العبد.

 

حيث تم رفع درجة الاستعداد في غرف العمليات الرئيسية والفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة ،  تحسبا لوقوع أي طوارىء.


وأعلن مجلس مدينة العريش في بيانه استمرار غرفة العمليات في العمل بكامل طاقتها لمتابعة الأعمال في مدينة العريش والاستعداد لأي تغيرات مناخية وتقلبات جوية.
وتم تحديد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل في حال وجود أي شكوى ،وهي: 01204254296 و01276844002.
 

وناشد مجلس مدينة العريش الأهالي بتوخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لحماية سلامتهم.

 


 

txt

محافظة شمال سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية 

سيناء العواصف الترابية الرؤية الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

ترشيحاتنا

هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاي بهولندا

ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

مُصرّ ينكر عدم قدرته .. زوجة : اعرضوني على الطب الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

شقيقات العريس | إطلالات الأميرتين إيمان وسلمى تثير السوشيال ميديا

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ