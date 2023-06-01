بسبب العواصف الترابية.. انعدام الرؤية على الطرق في سيناء

تتعرض مناطق محافظة شمال سيناء الساحلية والصحراوية، حاليا إلى هبوب عاصفة ترابية مما أدى إلى شبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة ،وتراكم الكثبان الرملية ، وتعليق حركتي الملاحة والشحن بميناء العريش البحري .

التيار الكهربائي :

وقد تسببت العواصف في تراكم الرمال على الطرق في المناطق الصحراوية، مما أدى الى إعاقة حركة المرور عليها، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض القرى بمركزي الشيخ زويد وبئر العبد.

حيث تم رفع درجة الاستعداد في غرف العمليات الرئيسية والفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة ، تحسبا لوقوع أي طوارىء.



وأعلن مجلس مدينة العريش في بيانه استمرار غرفة العمليات في العمل بكامل طاقتها لمتابعة الأعمال في مدينة العريش والاستعداد لأي تغيرات مناخية وتقلبات جوية.

وتم تحديد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل في حال وجود أي شكوى ،وهي: 01204254296 و01276844002.



وناشد مجلس مدينة العريش الأهالي بتوخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لحماية سلامتهم.







