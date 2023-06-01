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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة.. شولتس يعلن نجاحه في المفاوضات مع رئيسي صربيا وكوسوفو لحل الصراع

كوسوفو
كوسوفو

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن رئيسة كوسوفو، فيوزا عثماني، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، على وشك الاتفاق على حل منظم ودائم للصراع في كوسوفو.

وأضاف شولتس، بعد لقائه مع رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، على هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي في كيشيناو: "أنا والرئيس الفرنسي، ولكن أيضا آخرين مثل السيد بوريل، نحاول جاهدين تهدئة التوترات المتزايدة مرة أخرى. وهذه مهمة نشعر بمسؤولية خاصة عنها، لأننا الآن على وشك إيجاد حل منظم ودائم للغاية للصراع بين كوسوفو وصربيا من خلال الاتفاقات التي تجري مناقشتها".

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وأوضح أن جميع أطراف النزاع كانوا حاضرين في الاجتماع، وكانت المحادثة "مكثفة".

واجتمع رؤساء دول وحكومات 47 دولة، اليوم الخميس، في مولدوفا، حيث تعقد القمة الثانية للجماعة السياسية الأوروبية، وهي رابطة غير رسمية للدول الأوروبية، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كوسوفو الرئيس الصربي فوتشيتش فيوزا عثماني المستشار الألماني شولتس صربيا

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