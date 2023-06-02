العاصفة الرملية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار لـ التقلبات الجوية، التى بدأت من أمس الخميس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية ومعها ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أن رياح اليوم مثيرة للرمال والأتربة وهناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وأن اليوم سيكون مرتفع في الحرارة عن أمس، وأن سرعات الرياح اليوم ستكون مثل الأمس.

وأشارت إلى أن اليوم هناك فرص بـ سقوط أمطار، ولكن مع فترة المساء سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية، وأن البلاد من الغد لن يكون بها اتربة و رمال.

وحذرت مرضى الحساسية من الخروج خلال الساعات المقبلة دون كمامة، مؤكدة :" الرياح المصاحبة لـ الأتربة مستمرة حتى المساء".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :



القاهرة الصغرى 24 والعظمى 40

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 33

العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 40

العلمين الجديدة الصغرى 20 والعظمى 32

مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 40

بنها الصغرى 24 والعظمى 40

دمنهور الصغرى 23 والعظمى 39

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 40

كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 38

المنصورة الصغرى 24 والعظمى 38

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 40

طنطا الصغرى 23 والعظمى 38

دمياط الصغرى 21 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 40

السويس الصغرى 24 والعظمى 38



العريش الصغرى 21 والعظمى 40

سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 32

الطور الصغرى 26 والعظمى 38



شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40

