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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل| الأرصاد: طقس اليوم يشبه أمس وغدًا سينخفض 6 درجات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن أمس الخميس، كانت ذروة ارتفاع درجات الحرارة، و أن العظمى على القاهرة أمس كانت 40 درجة، وأن اليوم ستكون نفس درجة حرارة الأمس.

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تحذير عاجل.. الأرصاد تطالب المواطنين بحمل زجاجة مياه حال النزول اليوم

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تحذير عاجل من الـ 48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة الحر

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، من الارتفاع في درجات الحرارة خلال هذه الساعات، وطالبت المواطنين بـ عدم التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة، و فى أثناء الخروج يفضل الحصول على شمسة، وزجاجة مياه.

كما حذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، مرضي الحساسية بعدم الخروج بدون كمامة، مؤكدة :" الجو فيه تراب، ولكن من غد السبت ستنخفض هذه الموجة، ودرجات الحرارة ستتحول من 40 درجة لـ 34، أي انخفاض 6 درجات".

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة : 
 

القاهرة الصغرى 24 والعظمى  40

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 33

العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 40

العلمين الجديدة الصغرى 20 والعظمى 32

مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 40

بنها الصغرى 24 والعظمى 40

دمنهور الصغرى 23 والعظمى 39

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 40

كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 38

المنصورة الصغرى 24  والعظمى 38

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 40

طنطا الصغرى 23 والعظمى 38

دمياط الصغرى 21 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 40

السويس الصغرى 24 والعظمى 38
 

العريش الصغرى 21 والعظمى 40

سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 32

 الطور الصغرى 26 والعظمى 38
 
شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40



 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو درجات الحرارة مرضى الحساسية

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