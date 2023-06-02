الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية خلال تعاملات الأسبوع، حيث استقر الدولار وانخفض اليورو وارتفع الاستيرليني في بنوك مصر والأهلي والمركزي.



ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .



بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 32.78جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع مقابل 33.18 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 5 قرشا.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 38.13 جنيه للشراء و 38.63 جنيه للبيع مقارنة 38.23 جنيه للبيع بزيادة 40 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.73جنيه للشراء و33.99 جنيه للبيع مقارنة 34.20 جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 21 قرشا.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.78جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.13 جنيه للشراء و 38.63 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.73 جنيه للشراء و33.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.84جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.02جنيه للشراء و33.16 جنيه للبيع مقارنة و33.42 جنيه بتراجع 26 قرشا.

وصعد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.45 جنيه للشراء و 38.60 جنيه للبيع مقارنة بـ 38.21 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 39 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 33.95 جنيه للشراء و34.10 جنيه للبيع مقارنة 34.38 جنيه بتراجع 28 قرشا.