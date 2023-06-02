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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العقوبات الروسية.. نداء عاجل من اليابان لـ البلدان التي تشاركها نفس الرأي

قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، إن طوكيو والبلدان التي تشاركها نفس الرأي يجب أن تكون موحدة وأن تحافظ على عقوبات على روسيا حتى تنهي عدوانها في أوكرانيا.

 

وذكر هاياشي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "انطلاقا من الموقف وخاصة ما تقوله روسيا وتفعله، أعتقد أنه من المهم أن تظل مجموعة السبع والبلدان المتشابهة في الرأي موحدة وتستمر في العقوبات الشديدة ضد روسيا".

 

وأعرب وزير الخارجية الياباني عن أمله في أن تشجع العقوبات روسيا على وضع "نهاية عدوانها في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الوصول إلى المرحلة التي يمكننا من خلالها استخدام حوار وسلام محادثات".

 

واجتمع قادة المجموعة المكونة من سبع دول (G7) في مدينة هيروشيما الشهر الماضي وجددوا التزامهم بالعقوبات ضد روسيا، كما تعهدوا بالعمل لمنعهم من التحايل.

 

وقالت بلدان مجموعة السبع إنها ستقيد صادرات الآلات الصناعية والأدوات والتكنولوجيا المفيدة للمجهود الحربي لروسيا، وسوف تحد من إيراداتها من التجارة في المعادن والماس.

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