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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة إلاشغالات بمدينة موط في الوادى الجديد

شهدت مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة نظافة موسعة واستمرار أعمال النظافة اليومية وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات بميدان الإسعاف والتعمير بمدينة موط، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم بتوجيهات المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وشملت أعمال الحملة رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الإشغالات وقص وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيبها، وإزالة النباتات العشوائية ومخلفات النخيل والأشجار، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

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وأزال فريق النظافة وتحسين البيئة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وإزالة النباتات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية بمعدات الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

أعمال النظافة الإشغال الإشغالات الحضاري التراكمات الخدمات العامة الخطة المتكاملة أعمال الحملة استمرار ازالة الاشغالات ومخلفات

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