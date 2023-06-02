محافظ بورسعيد : تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن الحصص الاستيرادية |خاص

أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة لجنة محلية مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى 4 نقاط دون غيرها.

وقال محافظ بورسعيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه وافق خلال الإجتماع على الآتي:

تشكيل لجنة للبت في التظلمات برئاسة رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بصفته وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي للمحافظة

التأكيد على المراكز القانونية للورثة من أصحاب البطاقات الاستيرادية شرط اختيار مفوض واحد فقط بالسجل التجاري يحل محل المتوفي في كافة الحقوق والالتزامات وذلك وفقاً للقانون والقواعد العامة.

مناقشة تفعيل القرارات بتشغيل الحصص الموقوفة لمدة عام مع الاسترشاد بالمعايير السابقة للمجلس المحلي وذلك فيما يتعلق بتعريف "أبناء بورسعيد" الذين ينطبق عليهم احقية الحصول على البطاقة والحصة.

بالنسبة لأصحاب البطاقات الاستيرادية الذين اقاموا دعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يتم صدور أحكام بصددها فللجنة التظلمات أن تقبل تلقي تلك التظلمات وذلك بعد التنازل عن الدعاوى المقامة.

وأكد محافظ بورسعيد على قيام الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة بالفعل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية الباته واجبة النفاذ والصادرة بشأن الحصص الاستيرادية.

وأضاف محافظ بورسعيد انه استكمالا لما اعلنه بتاريخ يوم الإثنين الماضي الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ بشأن إعلان فتح لجنة التظلمات الخاصة بالحصص الاستيرادية المتوقفة فقد وافق خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على تشكيل لجنة التظلمات بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تقديره و الاجهزة المعنية في محافظة بورسعيد للنقاط سالفة الذكر وهي التى تم التوافق عليها فقط دون غيرها من قبل الحاضرين بالاجتماع مع النواب الحاضرين أعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة بورسعيد.