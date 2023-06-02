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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

50 طن سلاسل غذائية | انطلاق أول رحلة بحرية سعودية إغاثية للسودان

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات الإغاثية

أبرزت صحيفة أخبار 24 السعودية نبأ تسيير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الجمعة)، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان والتي تحوي 50 طناً من السلال الغذائية.

ويشار الي ان الطائرة الإغاثية الـ11 والتي كانت تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية قد وصلت أمس الخميس إلى مطار بورتسودان الدولي.

جانب من المساعدات 

ويأتي ذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وكذا تدل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

تحمل 30 طنا.. طائرة مساعدات سعودية جديدة تتوجه للسودان

الأمم المتحدة: السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية بـ3 مليارات دولار

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