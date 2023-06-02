50 طن سلاسل غذائية | انطلاق أول رحلة بحرية سعودية إغاثية للسودان

أبرزت صحيفة أخبار 24 السعودية نبأ تسيير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الجمعة)، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان والتي تحوي 50 طناً من السلال الغذائية.

ويشار الي ان الطائرة الإغاثية الـ11 والتي كانت تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية قد وصلت أمس الخميس إلى مطار بورتسودان الدولي.

جانب من المساعدات

ويأتي ذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وكذا تدل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.