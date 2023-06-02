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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة عربية تحتفي بزفاف ولي العهد الأردني بهذة الطريقة

طريق الاحتفال بزفاف
طريق الاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني

 


احتفت مدينة السليمانية العراقية بزفاف ولي العهد الأردني وذاك عبر رفعت لافتة تهنئة في شارع رابرين مقابل المطار للتهنئة. 
 
 
وكانت العاصمة الأردنية عمّان، أمس الخميس شهدت عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على السعودية رجوة آل سيف، بحضور أفراد الأسرة المالكة وضيوف من داخل الدولة وخارجها، فيما أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله إرادة ملكية بمنح رجوة آل سيف لقب "أميرة".    
 
وجمع قصر الحسينية بالعاصمة عمّان المئات من ضيوف المملكة من الخارج، والذين جاؤوا إليها لمشاركة عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني وعقيلته زفاف نجلهما الأكبر وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.    
   
 
وكان من بين الحضور رئيس مجلس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، مراسم عقد قران وزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.  
 
 

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