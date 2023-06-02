بعد لقاء وزيريّ خارجية البلدين | اتفاقات جديدة بين السعودية وإيران

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، حسبما أفادت واس.



وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.



وعبّر الوزيران عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.