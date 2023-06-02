عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعى القاهرة تعلن موعد وطريقة الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، إعلان هام لطلاب الدراسات العليا بالبرامج المختلفة.

وقالت الدكتورة أمل يوسف ، أن الكلية تعلن عن فتح باب القبول للتسجيل لبرنامج الدراسات العليا ( دبلوم ،ماجستير ،دكتوراه ،دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى) وذلك فى الفترة من ١١/ ٦/ ٢٠٢٣ وحتى ١٣/ ٧/ ٢٠٢٣ .

txt

20 مليون جنيه لتجديد قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير

خطوات التسجيل 


أولا: التسجيل علي الموقع الالكتروني الخاص بالكلية
https://pt.cu.edu.eg/ar/
والالتزام بالخطوات التالية:-
1- الدخول علي موقع الكلية ودفع رسوم التقديم 
2- الدخول علي موقع الكلية واختيار القسم والبرنامج المراد التسجيل به 
3- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب, وارفاق جميع المستندات الخاصة بالتقدم
4- بعد التسجيل سوف يصل للمتقدم إيميل يحتوي علي تاكيد التقدم وكذلك نسخة من طلب التقدم الخاص به, يجب علي الطالب طباعته وتوقيعه

ثانيا: تسليم طلب التقدم بعد توقيعه والملف الخاص بالتقديم للموظف المختص بادارة الدراسات العليا على ان تكون جميع المستندات اصول وليست صورة طبق الاصل

 

إدارة الدراسات العليا الدكتورة أمل يوسف العلاج الطبيعى جامعة القاهرة برنامج الدراسات العليا جامعة القاهرة عميدة كلية العلاج الطبيعى طلاب الدراسات العليا علاج الطبيعى جامعة القاهرة كلية العلاج الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

عبد المنعم سعيد: بايدن موقفه ضعيف في أزمة رفع سقف الدين الأمريكي

بعد غياب 20 عاما.. مصر تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية

فائزة بجائزة خليفة التربوية: تطرقت بأبحاثي لعلاج الزهايمر والسرطان بتكنولوجيا النانو

مفتي الجمهورية: لا يُجزئ إخراج المال أو شراء لحم عن القيام بالأضحية

الدوري المصري.. بيراميدز يتعادل مع فيوتشر سلبيا في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

فيديو

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

معلومات هامة..اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا مصر

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ