علاج طبيعى القاهرة تعلن موعد وطريقة الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، إعلان هام لطلاب الدراسات العليا بالبرامج المختلفة.

وقالت الدكتورة أمل يوسف ، أن الكلية تعلن عن فتح باب القبول للتسجيل لبرنامج الدراسات العليا ( دبلوم ،ماجستير ،دكتوراه ،دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى) وذلك فى الفترة من ١١/ ٦/ ٢٠٢٣ وحتى ١٣/ ٧/ ٢٠٢٣ .

خطوات التسجيل



أولا: التسجيل علي الموقع الالكتروني الخاص بالكلية

https://pt.cu.edu.eg/ar/

والالتزام بالخطوات التالية:-

1- الدخول علي موقع الكلية ودفع رسوم التقديم

2- الدخول علي موقع الكلية واختيار القسم والبرنامج المراد التسجيل به

3- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب, وارفاق جميع المستندات الخاصة بالتقدم

4- بعد التسجيل سوف يصل للمتقدم إيميل يحتوي علي تاكيد التقدم وكذلك نسخة من طلب التقدم الخاص به, يجب علي الطالب طباعته وتوقيعه

ثانيا: تسليم طلب التقدم بعد توقيعه والملف الخاص بالتقديم للموظف المختص بادارة الدراسات العليا على ان تكون جميع المستندات اصول وليست صورة طبق الاصل