علاج طبيعى القاهرة تعلن موعد وطريقة الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، إعلان هام لطلاب الدراسات العليا بالبرامج المختلفة.
وقالت الدكتورة أمل يوسف ، أن الكلية تعلن عن فتح باب القبول للتسجيل لبرنامج الدراسات العليا ( دبلوم ،ماجستير ،دكتوراه ،دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى) وذلك فى الفترة من ١١/ ٦/ ٢٠٢٣ وحتى ١٣/ ٧/ ٢٠٢٣ .
خطوات التسجيل
أولا: التسجيل علي الموقع الالكتروني الخاص بالكلية
https://pt.cu.edu.eg/ar/
والالتزام بالخطوات التالية:-
1- الدخول علي موقع الكلية ودفع رسوم التقديم
2- الدخول علي موقع الكلية واختيار القسم والبرنامج المراد التسجيل به
3- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب, وارفاق جميع المستندات الخاصة بالتقدم
4- بعد التسجيل سوف يصل للمتقدم إيميل يحتوي علي تاكيد التقدم وكذلك نسخة من طلب التقدم الخاص به, يجب علي الطالب طباعته وتوقيعه
ثانيا: تسليم طلب التقدم بعد توقيعه والملف الخاص بالتقديم للموظف المختص بادارة الدراسات العليا على ان تكون جميع المستندات اصول وليست صورة طبق الاصل