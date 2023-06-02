ناشر الفيديو .. بيان عاجل من الداخلية الكويتية بشأن أحداث السجن المركزي

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية مساء اليوم الجمعة بياناً حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر مقاطع فيديو يتعلق بالأحداث التي وقعت بالسجن المركزي الثلاثاء الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه «تمت إحالة الموضوع في وقت سابق للنيابة العامة، وجارٍ التحقيق حالياً في شأن من قام بنشر مقطع تصوير الفيديو عن الاحداث وكذلك كيفية دخول الآلة الحادة داخل السجن والتي تشكل خطراً على أرواح النزلاء».



وتابع البيان «في حال ثبوت المسؤولية التقصيرية سوف تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين ومن ثم احالة الموضوع للنيابة العامة وضمه لملف الواقعة لوحدة الموضوع».

