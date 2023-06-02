باسل عادل: يجب إقامة ورش مصغرة للتطرق لوجهات النظر في الحوار الوطني

أكد الدكتور باسل عادل، السياسي والبرلماني السابق، أن الـ 4 دقائق للتعبير عن الرأي في الحوار الوطني غير كافية، ولابد أن يكون هناك ورش مصغرة للتطرق إلى وجهات النظر بشكل متخصص.

وأوضح "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من اللحظة الأولى وهو مع المشاركة في الحوار الوطني، الحوار الوطني به مجموعة من الاكاديميين والخبراء، موضحًا أنه حدث سياسي لمصر بعد فترة من الخمول ويتحدث عن حلول وبدائل.

الحوار الوطني

وأشار إلى أن الحوار الوطني به حالة من حالات الامتداد لن يمتد كثيرًا ولكنه من الممكن أن يكون شهرين، موضحًا أن هناك قوى سياسية كثيرة عبرت عن رأيها وعرضت أفكارها خلال جلسات الحوار الوطني.

وتابع: "أسسنا كتلة الحوار كتيار سياسي معارض يعد جسور الثقة بين النظام والمعارضة وبهدف إيجاد الحلول.. وبدأت بلجنة العشرين"، مشددًا على أن الحياة السياسية الآن والناس يحتاجون للوصول إلى الحلول وليس انتقادات.