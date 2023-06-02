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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتج "رمسيس باريس" يكشف أسباب سحبه من دور العرض

رمسيس باريس
رمسيس باريس

علق ريمون رمسيس منتج فيلم ”رمسيس باريس” على قرار الرقابة على المصنفات الفنية بشأن سحبه من دور العرض، لافتا إلى أن الحكم القضائي الصادر ضد الفيلم ابتدائي وتم الاستئناف عليه والأمر ما زال محل نقاش ولا نعلق على أحكام القضاء.

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محمد ثروت في السينما مع جمهوره من أجل رمسيس باريس

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشركة المنفذة للفيلم في فرنسا تقوم بترشيح الممثلين في الفيلم، وتم ترشيح العربي ناصري وكان مناسب للدور في الفيلم، والشركة هي المسئولة عن أي ممثل في الفيلم لذلك ليس بيني وبينه خصومة مباشرة.

تابع منتج فيلم ”رمسيس باريس”، هناك صعوبة في حذف مشاهد في الفيلم لأنه دوره واخد مساحة  كبيرة في الفيلم، مضيفا: أنا اللي سحبت الفيلم من دور العرض وهناك حملة ممنهجة ضد الفيلم ونحن بصدد ملاحقتهم قضائيا بتهمة نشر الشائعات ومعلومات وبيانات مغلوطة.

استطرد، بفتخر بالفيلم وصرفت عليه كتير واتظلم بسبب الحملات الممنهجة التي تعرض لها ونال إعجاب المشاهدين".
 

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