مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوزبكستان.. صور

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة My freighter القادمة من مطار أوزبكستان /طنقشد علي متنها ١٧١ من السائحين، يأتي ذلك استكمالا لخطة وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات جديده لتنشيط السياحة والحركة الجوية.

و من جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين و بالفعل تم إستقبال الطائره بتقليد رش المياه water salute،و تم إستقبال السائحين بالورود و توزيع الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة و رؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

جدير بالذكر انه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريا.