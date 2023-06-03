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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوزبكستان.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة  My freighter القادمة من مطار أوزبكستان /طنقشد علي متنها ١٧١ من السائحين، يأتي ذلك استكمالا لخطة وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات جديده لتنشيط السياحة والحركة الجوية.

و من جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين و بالفعل تم إستقبال الطائره بتقليد رش المياه water salute،و تم إستقبال السائحين بالورود و توزيع الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة و رؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

جدير بالذكر انه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريا.

 

مطار الغردقة أوزبكستان السياحة

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