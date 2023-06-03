في يومها العالمي.. الدراجات الهوائية تغنيك عن العلاج النفسي وتحد من السمنة

يحتفل العالم في الثالث من يونيو من كل عام باليوم العالمي للدراجات الهوائية، وهذا الاحتفال يهدف إلى تشجيع الناس على ممارسة ركوب الدراجات الهوائية والتعرف على فوائدها الصحية والبيئية. وفيما يلي بعض الفوائد الصحية لركوب الدراجات الهوائية التى كشف عنها كابتن الفيتنس خالد إبراهيم فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد والتى تتمثل فيما يلي :

الفوائد الصحية لركوب الدراجات الهوائية

الفوائد الصحية لركوب الدراجات الهوائية

1- تحسين الصحة العامة: يعد ركوب الدراجة الهوائية نشاطًا رياضيًا ممتازًا لتعزيز اللياقة البدنية وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

2- الحد من السمنة: يساعد ركوب الدراجة الهوائية في حرق السعرات الحرارية وتخفيض نسبة الدهون في الجسم، مما يساعد في الحد من السمنة.

3- تحسين المزاج والعلاقات الاجتماعية: يعد ركوب الدراجة الهوائية نشاطًا ممتعًا ومنعشًا يساعد على تحسين المزاج وتخفيف التوتر، كما يمكن أن يكون فرصة للتواصل مع الآخرين وتكوين صداقات جديدة.

4- تحسين جودة الهواء: يساهم ركوب الدراجة الهوائية في تقليل استخدام السيارات وبالتالي تحسين جودة الهواء.

5- توفير المال: يمكن استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة للتنقل بدلاً من السيارة أو وسائل النقل العام، مما يساعد على توفير المال.

وهناك العديد من الفوائد الأخرى لركوب الدراجات الهوائية، ويمكن لجميع الأشخاص الاستمتاع بهذه الرياضة بشتى أنواعها، سواء كانت للتنقل في المدينة أو للتزلج على الطرق الوعرة.

اليوم العالمى للدرجات الهوائية.. تعرف على فوائد هذه الرياضة

اليوم العالمى للدرجات الهوائية.. تعرف على فوائد هذه الرياضة