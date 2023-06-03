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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

أسباب الإحساس بضيق
أسباب الإحساس بضيق التنفس المفاجئ  

قد نشعر أحيانا بضيق التنفس المفاجئ وصعوبة في التنفس بشكل طبيعي لمدة دقيقة أو دقيقتين ولا نعلم السبب وراء حدوث هذا الأمر.

 

أسباب الإحساس بضيق التنفس المفاجئ

 

وعلق الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: "إن ضيق التنفس قد يكون نتيجة لإصابتك بجلطة في الرئة أو حساسية الشعب الهوائية، أو بسبب تجمع هوائي حول الرئة، هبوط في الجهة اليسرى للقلب.

 

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وأضاف حسام موفي، في برنامجه ربي زدني علما، أنه قد يحدث ضيق التنفس بسبب حدوث بعض الاضطرابات النفسية، والشعور بالقلق والتوتر".

 

أسباب الإحساس بضيق التنفس المفاجئ

وأوضح حسام موافي، ": " لذا إذا شعرت بضيق التنفس المفاجئ، عليك الذهاب للطبيب المختص على الفور، لتحديد أسباب المشكلة وطرق التعامل معها".

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