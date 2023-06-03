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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: الحوار مع الصين ضرورة ملحة.. والثانية تواصل الرفض

أوستن
أوستن

قال مسؤول عسكري صيني إن بلاده لها السيادة غير المتنازع عليها على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة .

وتعتبر للصين بسيادتها على هذه المناطق أي تحرك من أمريكا أو الحلف في هذه عملا استفزازيا لها.
 

اعتبر  وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

 ورفضت بكين دعوة إلى عقد اجتماع رسمي مع اوستن .

وقال أوستن" الولايات المتحدة تعتقد إن خطوط اتصال مفتوحة مع  الصين أمر ضروري، ولا سيما بين مسؤولي الجيش والدفاع".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الإثنين الماضي أن بكين رفضت تلبية دعوة وجّهتها لعقد لقاء في سنغافورة بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن ولي شانج فو.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال بات رايدر أن "جمهورية الصين الشعبية أبلغت الولايات المتحدة برفضها دعوة وجهناها في مطلع مايو لعقد لقاء هذا الأسبوع في سنغافورة بين الوزير أوستن ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانج فو".

واعتبر رايدر أن "عدم وجود رغبة لدى جمهورية الصين الشعبية بالانخراط في محادثات عسكرية هادفة أمر مقلق لكنه لن يضعف التزام وزارة الدفاع بالسعي لفتح خطوط التواصل مع جيش التحرير الشعبي".
وترى الصين أن عدم ردها أمر مفيد لها لأنها ترفض الممارسات الأمريكية .

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