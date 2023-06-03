مياه الأقصر: الحبيل أول محطة معالجة صرف تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر حصول محطة معالجة الحبيل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM كاول محطة معالجة صرف صحى تحصل على الشهادة و أول محطة معالجة تعمل بنظام المرشحات الزلطية على مستوى الجمهورية تحصل على شهادةالادارة الفنية المستدامة TSM .



وتمت إختبارات التفتيش بحضور وإشراف كل من المهندس محمد فوزى محمود مدير عام الصرف الصحى، عبدالستار العمارى مدير محطة المعالجة، محمد حسنين نائب مدير المحطة، المهندس عبدالله جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية.



حيث أجريت الإختبارات من مسئولى لجنة التفتيش، مهندس عمرو عادل

و دكتور محمد عبد المنعم وتهدف لتوافر المتطلبات الخاصة بالادارة الفنية المستدامة والتى تشمل معايير الصيانة و شروط السلامة والصحة المهنية و متابعة أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية لمياه الصرف الصحي وخطة العمل للموارد البشرية والتى تتمثل فى مدى تقييم اداء العاملين والإستفادة من تطبيق برنامج الادارة الفنية المستدامة TSM



وتعد محطة معالجة الحبيل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر حيث تقدر طاقة المحطة بحوالى ٦٥ ألف م٣ /يوم والتى أجريت عليها توسعات لخدمة حوالى ٣٣٧ ألف مواطنا من سكان مدينة الأقصر وتوابعها.

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