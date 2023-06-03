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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إصابات ورؤية فنية.. غياب 21 لاعبا عن مواجهة الأهلي والوداد المغربي

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي غدا الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويحل النادي الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم على ملعب مرمي محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي الى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

ونجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

النادي الأهلي نجح قبل مواجهة الوداد المغربي فى الحفاظ على صدارة الدوري المحلي بعد الفوز أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا.

فيما حقق الوداد المغربي فوزا فى كأس العرش وآخر فى الدوري المحلي وحل فى المركز الثاني.

وشهدت قائمة النادي الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا استبعاد 14 لاعبا ما بين إصابات ورؤية فنية.

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وجاءت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي على النحو التالي:

محمد الشناوي حارس المرمي ورامي ربيعة والبرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد الضاوي كريستو وشادي حسين وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ومصطفى مخلوف وكريم الدبيس.

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غياب 7 نجوم من عن ذهاب الأهلي والوداد المغربي

يعاني فريق الوداد المغربي بقيادة البلجيكي سفين فاندربروك، من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي غدا الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت تقارير مغربية أن قائمة الوداد المغربي التي غادرت إلى القاهرة تضم 25 لاعبا، بينما لم يوجه فاندينبروك الدعوة لثلاثة لاعبين هم عماد الخنوس، وأسامة فلوح، وسامي العنابي، في حين يغيب الحسين بنعيادة عن رحلة الفريق، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي بمركب محمد السادس لكرة القدم.

ويغيب أيضا ثلاثي فريق الوداد المغربي عن ذهاب النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقي عبد الله حيمود وأيمن الحسوني والمهاجم السنغالي جونيور سامبو، وذلك بداعي الإصابة.

 

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