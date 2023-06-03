صعود مفاجئ لـ الدولار الأمريكي عالمياً بعد تحفيز الفيدرالي على رفع الفائدة

تحول مؤشر الدولار للصعود بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية، والتي أفادت بإضافة وظائف بأكثر من المتوقع وأكثر من القراءة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة أيضًا بأكثر من التوقعات وأكثر من القراءة السابقة.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 103.665 نقطة.

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية يوم الجمعة، مضيفًا إلى الخسائر الحادة في الجلسة السابقة بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي على قانون سقف الديون، بينما ينتظر المتداولون صدور تقرير الوظائف الشهري التي يتابعها الجميع على نطاق واسع.

في الساعة 02:55 بالتوقيت الشرقي (06:55 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1٪ عند 103.433، بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد.

وهبط المؤشر 0.6٪ يوم الخميس، وهو أسوأ يوم له منذ شهر تقريبًا، وهو في طريقه للتراجع بنسبة 0.7٪ هذا الأسبوع، والذي سيكون أسوأ أسبوع له منذ منتصف يناير.

كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من يوم الخميس تشريعا يرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد يوم من قيام مجلس النواب بالمثل.

يتجه مشروع القانون الآن إلى البيت الأبيض ليقوم الرئيس جو بايدن بالتوقيع عليه ليصبح قانونًا، لتجنب ما كان يمكن أن يُمثل أول تخلف عن السداد على الإطلاق كما حذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع ديونها في 5 يونيو إذا فشل الكونجرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.

ضربت هذه الأخبار الدولار، والذي كان أحد الأصول المستفيدة الرئيسية من حالة عدم اليقين بسبب وضعه كملاذ آمن.

وصرح أحد أعضاء الفيدرالي يوم أمس عن سيناريوهات خفض الفيدرالي الفائدة.. كما أوضح أن الفيدرالي ربما يتوقف عن رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

يتحول الانتباه الآن إلى إصدار تقرير الوظائف الأمريكية الرسمية الشهرية في وقت لاحق من يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 180 ألف وظيفة في مايو.

سيكون تقرير الوظائف أحد آخر البيانات قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان البنك المركزي يوافق على إيقاف حملته لرفع أسعار الفائدة لمدة 14 شهرًا.

يبدو أن هذا الاحتمال قد زاد خلال اليومين الماضيين بعد أن أعلن كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر وحاكم الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون تأييدًا لمثل هذه الخطوة.

على صعيد آخر، ارتفع زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.0773، مرتفعًا إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد بعد أن أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاجارد إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة خاصة مع صدور تقرير التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو يوم الخميس والذي جاء أضعف مما كان متوقعًا.

وقالت لاجارد يوم الخميس في كلمة ألقتها في ألمانيا "التضخم مرتفع للغاية ومن المقرر أن يظل كذلك لفترة طويلة."

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي الفرنسي ارتفع بنسبة 0.8٪ في شهر أبريل، أي أعلى من النمو المتوقع بنسبة 0.3٪.

يعد هذا تحسنًا كبيرًا عن انخفاض الشهر السابق بنسبة 1.1٪ ويشير إلى المرونة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو أمر سيأخذه البنك المركزي الأوروبي في الاعتبار.

ارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.2544، وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي/ الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 138.88، بعد انخفاضه إلى 138.44 يوم الخميس للمرة الأولى منذ 24 مايو، بينما ارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.6٪ إلى 0.6611.

عزز الدولار الأسترالي الأخبار التي تفيد بأن هيئة تحديد الأجور المستقلة في البلاد سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.75٪ اعتبارًا من 1 يوليو، مما زاد من مخاوف التضخم.

يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل، وقد يؤدي هذا إلى رفع التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.