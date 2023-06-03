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أخبار البلد

مدبولي يتفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لتصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية للحد من تأثير تداعيات التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة بموسم النوات، بمناطق سموحة وسيدي بشر.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع حيث تضم الاستراتيجية نقاط ساخنة لتراكم المياه، مثل: شارع النقل والهندسة، وميدان فيكتور عمنويل، وشارع 57 ، ومحمد نجيب، وذلك بنطاق أحياء شرق والمنتزة أول.

وتأتي الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار لوضع حلول عاجلة للحد من اثار سقوط كميات مياه الأمطار التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.

وتهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحة مخدومة للمشروع وليس نقاط ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط انحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش، حيث من المخطط استغلال مياه الأمطار في مشروع الدلتا الجديدة.

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