جلسة تأهيلية وعلاجية لـ حاتم سكر في الزمالك

أدى حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تأهيلية و علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش التدريبات التي أقيمت صباح اليوم السبت استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.



تدريبات خططية

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة لأداء فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب ومن بينها نقل الكرة بالشكل السليم في أقل فترة زمنية بجانب الاهتمام بتمركز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وحرص "أوسوريو" المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح بعض الأمور الخططية .

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.