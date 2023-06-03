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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ الصحة العامة: ركوب الدراجة يقوي عضلة القلب ويقلل السعرات الحرارية

فوائد عديدة لركوب
فوائد عديدة لركوب الدراجات

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة، إن ركوب الدراجة الهوائية يساعد بشكل كبير في تحسين الصحة العقلية وتحسن الحالة المزاجية حيث أنها تزيد من إفراز هرمونات السعادة التي تجعل الإنسان في حالة مزاجية سعيدة جدا،  لان ركوب الدراجة  يساعد علي تحسين الصحة العقلية والمزاجية بنسبة ٥٠% وذلك بسبب استنشاق الهواء النقي وتحسين الدورة الدموية بوجه عام.

تقليل الكوليسترولوالدهون الضارة وضبط الوزن

وأكد "شريف" خلال مداخله هاتفيه ببرنامج " ٨ الصبح " تقديم الإعلامية " داليا أشرف" المذاع على فضائية "دي أم سي" أنه يفضل ركوب الدرجات الهوائية في مكان مهيئ ومخصص للدراجات، منوها بأن ركوب الدراجات يحسن بشكل كبير جدا من وظائف القلب من خلال ضخ كميات كبيرة من الدم إلى الأوعية الدموية، مما يساعد على تحسين أداء عضلة القلب ويؤدي إلى التقليل من الكوليسترول وتقليل الدهون الضارة وزيادة الدهون النافعة، كما أن ركوب الدرجات يساعد على حرق السعرات الحرارية بنسبة كبيرة ويضبط الوزن المثالي من خلال حركة الرجل على العجلة.

وطالب أستاذ الصحة العامة، بركوب الدراجات بعد التأكد من صحة مفاصل الركبتين والتأكد من سلامة العمود الفقري والظهر وحسن إختيار الدراجة المناسبة للجسم وهذا جزء مهم جدا للمحافظة علي سلامة العظام والظهر والمفاصل.

وأشار الدكتور شريف حته، إلى أن الاستمرار في ركوب الدراجة  يؤدي الي تحسين معدل سكر الدم، بسبب حرق الدهون والسكر الزيادة في الجسم عن طريق القيادة وممارسة الرياضة.

وأضاف، أن أستخدام الدراجات له مميزات كبيرة بشأن تنقية الهواء والحد من تلوث الجو وتقليل عوادم السيارات بعدم استنشاقه والوقود الذي يضر بصحة الإنسان، مما يؤثر بالإيجاب على الصحة العامة للفرد.

ركوب الدراجة الهوائية حالة مزاجية تحسين الصحة العقلية الأوعية الدموية حرق السعرات الحرارية تحسين معدل سكر الدم ركوب الدرجات إفراز هرمونات السعادة

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