حفنة من اللوز النيء على السحور.. ماذا تفعل لجسمك؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد اللوز النى على السحور.
فوائد اللوز النيء
١- يساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.. يقلل وزن الجسم ويقلل الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم.
٢- يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم ويعمل على الوقاية من السكتات الدماغية والجلطات القلبية التي تصيب الإنسا بتناول ٥٠ جراما من اللوز يوميا لمدة شهر.
٣- يعمل على الحد من أمراض الفشل الكلوي لاحتوائه على نسبة عالية من الماغنسيوم.
٤-يساعد على التقليل من نسبة السكر بالدم لأنه يعمل على التقليل من ارتفاع نسبة الجلوكوز والإنسولين بالدم.
٥- يحتوي اللوز على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية القلب من الأمراض التي تصيبه وتعمل على زيادة نسبة تدفق الدم في الأوردة و على تنظيم مستويات الدهون بالدم.
٦- يساعد على التخلص من حالات الإمساك كما يعمل على منع تكوين الحصوات بالكلى.
٧- الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان لأنه يحتوي على أفضل مضادات الأكسدة المهمة لجميع أنواع السرطان.
٨-يحتوي على البوتاسيوم والماغنسيوم اللذين يساعدان على تقوية الأعصاب كما يعملان على منع التقلصات العضلية المختلفة التي تصيب جسم الإنسان.
٩- يساعد اللوز على تحسين الذاكرة ويزيد القدرة على التركيز.
١٠- اللوز يساعد على نعومة البشرة وتألقها كما يعمل على التخلص من الهالات السوداء التي توجد حول العينين ويحمي البشرة من التجاعيد والعلامات الدقيقة.
١١- يعمل على تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض المختلفة.
١٢- يحتوي على المواد المضادة للالتهابات كما يحتوي على الأحماض الدهنية ومنها حمض الليمونيك الذي يقلل من الالتهابات بالجسم والتخلص أيضا من الالتهابات الجلدية.
١٣- يحتوي على النحاس والمنجنيز كما يحتوي على فيتامين "سي" الذي يعمل على زيادة الطاقة بالجسم.
١٤- يساعد على حماية الشعر والتخلص من جفافه من خلال استخدام زيت اللوز (الحلو) دهانا للشعر.
١٥- يحتوي على حمض الفوليك الذي يعمل على حماية الجنين للمرأة الحامل كما يعمل على الحماية من إصابة الجنين بالعيوب الخلقة .