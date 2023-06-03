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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطوارئ مستمرة.. طور سيناء تسجل أعلى درجة حرارة عالميا اليوم بـ45.8 مئوية

مدينة طور سيناء
مدينة طور سيناء

سجلت مدينة طور سيناء أعلى درجة حرارة عالميا اليوم ٤٥.٨ درجة مئوية حيث اختفي المواطنون من الشوارع وهربوا لشواطئ البحر للسباحة بعد ارتفاع درجة الحرارة .


وشهدت محافظة جنوب سيناء، اضطرابًا في حالة الطقس من خلال تعرض بعض المدن لرياح شديدة مثيرة للرمال مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأعلنت المحافظة استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات.


وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن رياح شديدة بلغت سرعتها 35 كيلو في الساعة تضرب كافة مدن المحافظة، وهذه الرياح مثيرة للرمال الخفيفة التي لم تحجب الرؤية على الطرق الدولية والرئيسية مما ساعد على استمرار الحركة بشكل طبيعي على الطرق. 


وأوضح مركز العمليات في بيان اليوم، أنه على الرغم من نشاط الرياح إلا أن درجة الحرارة مرتفعة جدًا نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة التي تجاوزت الـ 39%، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، تحسبًا لسقوط أمطار اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.


وتم التأكيد على رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة مناطق احداثيات السيول، ومتابعة الطرق الرئيسية والدولية لرفع أي تراكمات للرمال ق تتكون جراء هذه الرياح، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الارتكازات والدوريات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات، وتحذير مرتادي الطرق من تخطي السرعة المقررة حرصًا على سلامهم.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس معتدل ليلًا على كافة الأنحاء .


وتوقعت أن يشهد اليوم نشاط محدود في حركة الرياح، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء .


وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 37 والصغرى 26، وفي مدينة طور سيناء العظمى ٤٥.٨ درجة مئوية 
والصغرى 26، وفي مدينة طابا العظمى 36 والصغرى 26، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة سانت كاترين 30 والصغرى 14 ، فيما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بها 40 والصغرى28.

الطقس الحار

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IMG-20230601-WA0083
طور سيناء تسجل اعلي درجة حرارة عالميا

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