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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرص سقوط أمطار | إعلان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

حار نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو - الأسبوع
درجات الحرارة

 

تحذيرات من الظواهر الجوية

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الظواهر الجوية، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتهيأ الفرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة | قضايا الساعة | حوادث اليوم
سقوط أمطار
 

 

الأرصاد تزف بشرى للمصريين بعد العاصفة الترابية 

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن اليوم تسود أجواء حارة فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه من المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل، حتى يوم الأربعاء، وستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها.
 

الأرصاد تُحذر من الشبورة المائية
وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من عودة الشبورة المائية وذلك في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام.
 

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط؛ وتعمل على خفض درجات الحرارة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار.

الأرصاد الهيئة العامة لـ الأرصاد الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الطقس حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس

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