أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشرى للمصريين بعد العاصفة الترابية.. وأسعار الذهب اليوم السبت

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

الأرصاد تزف بشرى للمصريين بعد العاصفة الترابية.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم تسود أجواء حارة فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.



مجدي بدران: الرُضع يستنشقون الأتربة والغبار 20 مرة ضعف الكبار

وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عدة نصائح للمواطنين من أجل حماية الأطفال خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، أهمها تجنب الخروج، وتغيير الملابس عدة مرات باليوم، فضلا عن الاستحمام عند الخروج والعودة للمنزل.

مستشار بأكاديمية ناصر: 3000 إشاعة في الشهر عن مصر لهدم معنويات الشعب

قال اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن من المخططات التي تستهدف استقرار جمهورية مصر العربية من خلال الإشاعات التي يتم إطلاقها بشكل غير مبرر ولكن الهدف معلوم وهو تشكيك المواطنين في وطنهم وخاصة في المنطقة الاقتصادية لكي يتم هدم الناس معنويا .

البرتقال ب 6 جنيهات.. أسعار الفاكهة والخضار في الأسواق اليوم

شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 3 يونيه، استقرارا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “ الدي أم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت .. فيديو

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو ، عن أسعار الذهب ، اليوم السبت.

اكتفاء ذاتي.. إنجازات مصر في قطاع الكهرباء| تعرف عليها

تحدث المهندس أحمد الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، عن إنجازات الدولة في قطاع الكهرباء، قائلًا إنه بالعودة بالتاريخ لـ 30 يونيو 2014 كانت الطاقة المولدة في مصر 21 ألف كيلو وات، في حين أن الطاقة المطلوبة 29 ألف كيلو وات، ولعمل تكافؤ كان يتم اتباع نظام تخفيف الأحمال.



فرنسا تمنح سوبرانو مصرية وسام الفنون والآداب بدرجة "فارس"

عرضت قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد تقرير أفاد بأن السفارة الفرنسية فى مصر منحت السوبرانو المصرية نيفين علوبة، وسام الفنون والآداب، بدرجة "فارس"، تقديرا لإنجازاتها فى مجال الموسيقى المصرية، بعد رحلة عطاء فنية وثقافية كبيرة.

بعد تعرض البلاد لرياح خماسينية.. الأرصاد تُعلن انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



القاهرة تسجل 34 مئوية| درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات الجمهورية.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، 3 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

أول سفينة سياحية عملاقة صينية الصنع تدخل تجربة التعويم.. شاهد

بدأت أول سفينة سياحية كبيرة محلية الصنع في الصين، "Adora Magic City" عملية التعويم .

السفينة السياحية من طراز فيستا بطول 323.6 متر وعرض 37.2 متر، ستبدأ أول رحلة من شنغهاي، كميناء رئيسي لها.