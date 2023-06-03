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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبدو روسية.. أوكرانيا ترفض خطة إندونيسيا لإنهاء الحرب

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، رفض بلاده للخطة التي اقترحها نظيره الإندونيسي لإنهاء الحرب مع روسيا، واصفًا إياها بأنها اقتراح غريب.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ريزنيكوف "تبدو كخطة روسية وليست إندونيسية"، مضيفًا "لسنا بحاجة إلى أن يأتي الوسيط إلينا بهذه الخطة الغريبة".

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير هافريلوف، في مقابلة مع "رويترز"، إنه بلاده ترفض "النسخة الكورية" المقترحة من إندونيسيا لحل النزاع في أوكرانيا.

وأوضح هافريلوف: "لن نناقش أي اتفاق يتعلق بخسارة أراضينا بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

وفي وقت سابق، اقترح وزير الدفاع الإندونيسيا برابوو سوبيانتو، خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وأكد سوبيانتو أن الإجراءات التي ذكرها، قد "أثبتت فعاليتها في مجرى التاريخ"، مستشهدًا بالوضع في شبه الجزيرة الكورية كمثال.

واقترح حل النزاع في أوكرانيا من خلال إنشاء منطقة منزوعة السلاح على غرار المنطقة التي تم إنشاؤها بين كوريا الجنوبية والشمالية.

ولفت إلى أن "إندونيسيا مستعدة لتقديم مراقبين عسكريين ووحدات عسكرية للعمل تحت إشراف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

كان الكرملين ذكر سابقًا، أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي، بشرط أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار.

وزير الدفاع الأوكراني روسيا الجزيرة الكورية الحرب مع روسيا إطلاق النار

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