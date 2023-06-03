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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فاجنر : فصائل الكرملين تحاول بث الفتنة مع مقاتلي الشيشان

رئيس فاجنر يفغيني
رئيس فاجنر يفغيني بريجوجين

قال قائد قوات فاجنر الروسية  يفغيني بريجوجين، اليوم السبت ، أن فصائل الكرملين تدمر الدولة بمحاولة بث الفتنة بين قواته والمقاتلين الشيشان.

وأضاف بريجوجين، أن هذا الخلاف قد تمت تسويته الآن لكن الفتن الداخلية في الكرملين تفتح صندوق باندورا من الانقسامات، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

واكتسب بريجوزين ، سمعة سيئة على نطاق واسع خلال الحرب الروسية التي استمرت 15 شهرًا في أوكرانيا.

وقادت قواته معارك في مدينة باخموت وأماكن أخرى ، لكنه هناك أيضًا بعض المشاكل مع الجيش الروسي بشأن التكتيكات والدعم اللوجستي وقضايا أخرى.

وقال بريجوجين إن الخلاف بينه وبين القوات الشيشانية التي تقاتل أيضا إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا قد تم حله، وألقى باللوم في الخلاف على فصائل مجهولة في الكرملين، مضيفاً أن مكائدهم خرجت عن السيطرة لدرجة أن بوتين أجبر على توبيخهم في اجتماع لمجلس الأمن.

ولم يذكر اسم فصيل الكرملين ، لكنه قال إنه يواصل محاولاته لبث الفتنة ، ولم يعلق الكرملين على تصريحاته.

وعقد بوتين اجتماعا لمجلس الأمن يوم الجمعة حول ما وصفه بعلاقات عرقية داخل البلاد.

وقال بريجوزين إن التصريحات الشيشانية عنه بدت وكأنها تعود إلى أوائل التسعينيات عندما اجتاحت الصراعات المدن الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مضيفاً أن التصريحات التي تم الإدلاء بها كانت استفزازية إلى حد ما ، وتهدف إلى إلحاق الأذى به.

وأفاد بريجوزين بأن أي معركة بين القوات الخاصة للزعيم الشيشاني رمضان قديروف وقوات فاجنر ستؤدي إلى إراقة دماء خطيرة لكن ليس هناك شك في من سيفوز.

كما أعرب مرة أخرى عن غضبه بشأن الوضع الحالي للحرب وإدانة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان الروسية العامة فاليري جيراسيموف.

ولم ترد وزارة الدفاع على طلب للتعليق.

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