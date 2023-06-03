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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسيوط .. انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "سينما 30" بأبنوب

صدى البلد

شهد مركز شباب أبنوب، الجمعة، انطلاق العرض المسرحي "سينما ٣٠"، لفرقة بيت ثقافة أبنوب المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول مجموعة من الفلاحين قرر مخرج سينمائي أن يساعدهم في التعبير عما بداخلهم وعن مشاعرهم من خلال فيلم روائي، وخلال تصوير الفيلم تأثروا بالاحداث وبدأوا يعبروا عن إحساسهم دون أن يشعروا وتتوالى الأحداث في إطار مسرحي تعليمي اجتماعي كوميدي.

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العرض تأليف د. محمود جمال الحديني، أشعار وألحان مصطفى غانم ومحمد الأمير، موسيقى الفنان روماني زاخر، ديكور وملابس فاطمة فاخر، إخراج أحمد عبد الباسط. وبطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح منهم: أشرف بدوي، غانم صبرة، محمود سيد، مصطفى غانم، مارينا هاني، مصطفى عبد البصير، لمياء عمرو، أحمد الأمير.

"سينما ٣٠" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم ضمن عروض المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بفرع ثقافة أسيوط. ويستمر لمدة ٧ أيام حتى الجمعة المقبل ٩ يونيو.

العرض المسرحي الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافى برئاسة ضياء مكاوى الصعيد الثقافي القومي للترجمة

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