الأسرع في نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي.. جوندوجان يضرب اليونايتد بهدف بعد 13ثانية

تقدم مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على ملعب ويمبلي الشهير، بنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

هدف مانشستر سيتي جاء بعد مرور 13 ثانية فقط من انطلاق المباراة عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

ويُعد هدف جوندوجان هو الأسرع في تاريخ المباريات النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم البطولات في عالم كرة القدم.

وكان هدف لويس ساها لـ إيفرتون في نهائي نسخة 2009، بشباك إيفرتون، الأسرع في تاريخ المباريات النهائية، بعد مرور 25 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

يُذكر أن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قد انطلقت في موسم 1871-1872.