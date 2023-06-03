تعاون بين الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية

توقع نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية بروتوكول تعاون الإثنين المقبل، و يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين وذلك خلال حفل افتتاح ملتقى الصحافة العمانية المصرية.

ويتضمن افتتاح الملتقى كلمات للسفير العماني عبدالله بن ناصر الرحبي والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين ثم كلمة ضيف الشرف عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

كما يتضمن الاحتفال عرض فيلم عن جمعية الصحفيين العمانية وتوقيع بروتوكول التعاون.

كما تعقد 3 جلسات عن العلاقات العمانية المصرية المشتركة في الثقافة والاقتصاد والاستثمار.

ويشهد اليوم الثاني الثلاثاء الموافق 6 يوليو حفل غنائي وشعري الساحة الخارجية لمتحف الحضارات في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى التاسعة والنصف قبل موعد ختام الملتقى.