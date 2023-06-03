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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام وويجز يغنيان البخت وكل ما نقرب لبعض .. شاهد

انغام وويجز
انغام وويجز

نشرت الفنانة أنغام، فيديو من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام” تغني فيه برفقة “ويجز”.

وعلقت أنغام، على الفيديو قائلة: “كل ما نقرب لبعض x البخت من ليلة ”صوت مصر".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى الجدل الدائر بين محبي الفنانة أنغام والفنانة شيرين عبد الوهاب، على لقب صوت مصر . 

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وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لا أعتقد أنه يجب على الفنان أن يمنح نفسه أي لقب، فالجمهور من ينصب الفنان بالألقاب، وليس بالضرورة أن يكون لقب صوت مصر أى منهن، فقد سبق أن أطلق هذا اللقب علي شادية نظرًا لأدائها أغنيتها الشهير “يا حبيتي يا مصر” بشكل لمس قلوب المستمعين. 

وأضافت ماجدة خير الله: لا أرى أن شيرين عبد الوهاب خلال السنوات الماضية تمثل الفن المصري، فعلي الرغم من جمال صوتها وموهبها إلا أنها لم تكن فى أفضل حال خلال السنوات الماضية. 

وتابعت ماجدة خير الله حديثها قائلة: إذا أرادت شيرين أن يطلق عليها لقب “صوت مصر” فعليها أن تلتزم بشكل واسلوب معين فى الأداء والتصريحات، وبشكل عام أرفض أن تمنح أى منهن لقب صوت مصر، فهذا هو دور الجمهور.

وكانت قد حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، على هامش حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية ، والذى حققت من خلاله نجاحا كبيرا. 

وردت شيرين عبد الوهاب على حالة الجدل التى صاحبت تصريحها بأنها الوحيدة التى تستحق لقب صوت مصر، حيث قالت : كلنا أصوات مصر، وبالتالي أصوات العرب، مصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد. 

وعن خلافها مع أنغام بسبب هذا اللقب: مفيش أى حاجة بيني وبين أنغام ده ردي على لقب صوت مصر.

أنغام الفنانة انغام ويجز صوت مصر شيرين شيرين عبد الوهاب

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