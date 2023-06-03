قطاع الأعمال: الاكتفاء من الأقطان قصيرة التيلة يتطلب زراعة 600 ألف فدان سنويا

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن عدم استيراد الأقطان قصيرة التيلة يتطلب زراعة 600 ألف فدان سنويا.

أضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية على هامش الجولة التي أجراها بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى: من الصعب تنفيذ ذلك مرة واحدة، في ظل المخططات الزراعية وأولويات الدولة.

وذكر وزير قطاع الأعمال العام، أنه من المستهدف التوسع في زراعة القطن قصير التيلة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن ذلك يتطلب الكثير من الاجراءات والاستثمار.

تابع: يبدأ ذلك بتحديد الأماكن التي يمكن التوسع بها بعيدا عن شرق العوينات، واجراء تجارب عليها لمعرفة النتائج، مثلما تم في تجربة شرق العوينات والتي اسفرت عن نتائج جيدة لإنتاجية الفدان.

ونوه وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه سيلي ذلك التوسع في وجود محالج للقطن قصير التيلة، منوها بأن خطة تطوير المحالج مستمرة ويوجد حاليا 4 محالج مطورة وستصل إلى 7 محالج، فضلا عن تطوير المحالج القديمة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص، وأوضح وزير قطاع الأعمال العام ، أنه سيتم من خلال عدة نماذج خاصة في مجال الصباغة والتجهيز.