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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: 2024.. عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن العام المقبل سيشهد افتتاح عدد من مصانع الغزل والنسيج .

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية على هامش الجولة التي اجراها بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن عام 2024 سوف يشهد افتتاح مصنع غزل 1، ومصنع 6 وأيضا مصنعين للنسيج بالمحلة، فضلا عن مصنع بكفر الدوار، ومصنع الجينز بدمياط، وأيضا مصنع حلوان. 

وأوضح أن معظم المصانع التي يتضمنها مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج الجاري تنفيذه سيتم البدء في تشغيلها العام المقبل. 

وأوضح أن تحديد موعد افتتاح المصانع يتوقف على توريد الماكينات وهو ما يرتبط بفتح الاعتمادات المستندية، وكذلك عمليات تصنيع تلك الماكينات وفقا للمواصفات المطلوبة. 

31 مليار جنيه تكلفة التطوير 

ونوه وزير قطاع الأعمال العام بأن تكلفة تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج  تتراوح حاليا ما بين 30-31 مليار جنيه، منوها بأن التكلفة شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات سعر الصرف وهو ما أثر على تكلفة الإنشاءات التي تمثل 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع. 

وأوضح عصمت، أن حساب التكلفة النهائية سيتم مع انتهاء المشروع ، خاصة وأن جزء من التمويل هو قرض بقيمة تقترب من 600 مليون يورو، يتم تحويلها إلى الجنيه المصري من أجل حساب التكلفة.

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