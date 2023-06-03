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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحوار الوطني .. خبير: الجهاز المصرفي يلعب دورا كبيرا في دعم المشروعات الصغيرة

يمن الحماقي
يمن الحماقي

انطلقت الأربعاء 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.

وقام "صدى البلد" بإجراء عدد من الحوارات واستطلاعات الرأي لعدد من خبراء الاقتصاد على خلفية هذا الحوار الوطني.

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قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الجهاز المصرفي يلعب دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي أن أصحاب هذه المشروعات يقوموا بابتكار نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الاموال كنظام "الجمعية" و لكن على الدولة أن تدعمهم فنيا، لأن معظمهم ليس لديهم قدرة الانفاق على دراسات الجدول، لذلك الجزء الفني مهم دعمه من جانب الدولة لنجاح واستمرار هذه المشروعات.

و أعلنت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" رفضها لتدخل الدولة لتسعير المنتجات و السلع معللة ذلك بأن مصر سوق حرة، و التسعيرة الجبرية كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد، و  لكن يمكن للدولة العمل على تحقيق كفاءة السوق، و منع الاحتكارات، اتاحة معلومات العرض و الطلب، اتاحة منافذ العرض، و زيادة المنتجين و دعمهم لزيادة حجم الإنتاج.

الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة Finance Real Estate

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