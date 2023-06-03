نهائي إفريقيا .. هيئة ستاد القاهرة: فتح الأبواب لدخول الجماهير في الثانية ظهرا

كشف وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، آخر استعدادات الاستاد لذهاب نهائي أفريقيا بين النادي الاهلي والوداد المغربي .

وقال وليد عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعة استاد القاهرة لمباراة الغد 50 ألف متفرج ".

وأضاف :" نأمل ان تخرج المباراة بشكل يليق بمصر والرياضة المصرية ".

وتابع وليد عبد الوهاب :" ستاد القاهرة يفتح أبوابه في تمام الساعة الثانية ظهرا ، والجمهور أصبح لديه وعي بكيفية اتباع التعليمات لمنع أي تكدس او زحام ".

وأكمل عبد الوهاب :" بعثة نادي الوداد المغربي سعيدة بحسن الاستقبال، وتم تحديد مقاعد في الدرجة الأولى للفريق المغربي ".