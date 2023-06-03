بالأسماء..تعرف على تشكيل الوزاري الجديد لحكومة أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،مساء اليوم السبت، عن تشكيل حكومته الجديدة.

وقال أردوغان أن الانتخابات التركية حددت ورسمت ملامح مستقبل البلاد المقبل ، مؤكداً أن تركيا ستواصل مسيرتها نحو مستقبل مشرق.

وتوجه أردوغان بالشكر لعضاء حكومته السابقة الذين أنضموا لمججلس النواب.

وبدأ إعلان أسماء الأعضاء الجدد لحكومته الجديدة، وقام أردوغان بتعيين جودت يلماظ نائبا للرئيس.

وتولى منصب وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا.

كما قام بتعين رئيس المخابرات السابق هاكان فيدان وزيرا للخارجية التركية، و تعيين قائد أركان الجيش يشار جولار وزيرا للدفاع التركي.

وعين محمد شيمشيك وزيرا للمالية وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة.

وتولى منصب وزارة العدل يلماز تونج، كما تم تعيين وماهينور أوزدمير جوكتاس وزيرة لشؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وتولى منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات يشيكان، ووزارة البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ محمد أوزاسكي.

وتولى منصب وزير الشباب والرياضة عثمان اسكين باك، وكان منصب وزير الثقافة والسياحة من نصيب محمد نوري ارسوي.، كما تولى منصب وزير التربية والتعليم يوسف تكين.



كما تم تعيين فخر الدين قوج وزيراً للصحة ، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قصر، ووزير الزراعة ابراهيم يوماكلي، عمر بولات وزيراً للتجارة، كما تولى وزارة النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالوغلو.

وأدى أردوغان اليمين في وقت سابق من اليوم وأقيم مراسم التنصيب لولايته الثالثة.

