عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأسماء..تعرف على تشكيل الوزاري الجديد لحكومة أردوغان

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،مساء اليوم السبت،  عن تشكيل حكومته الجديدة.

وقال أردوغان أن الانتخابات التركية حددت ورسمت ملامح مستقبل البلاد المقبل ، مؤكداً أن تركيا ستواصل مسيرتها نحو مستقبل مشرق.

وتوجه أردوغان بالشكر لعضاء حكومته السابقة الذين أنضموا لمججلس النواب.

وبدأ إعلان أسماء الأعضاء الجدد لحكومته الجديدة، وقام أردوغان بتعيين جودت يلماظ نائبا للرئيس.

وتولى منصب وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا.

كما قام بتعين رئيس المخابرات السابق هاكان فيدان وزيرا للخارجية التركية، و تعيين قائد أركان الجيش يشار جولار وزيرا للدفاع التركي.

وعين محمد شيمشيك وزيرا للمالية وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة.

وتولى منصب وزارة العدل  يلماز تونج، كما تم تعيين وماهينور أوزدمير جوكتاس  وزيرة لشؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وتولى منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات يشيكان، ووزارة البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ  محمد أوزاسكي.

 

وتولى منصب وزير الشباب والرياضة  عثمان اسكين باك، وكان منصب وزير الثقافة والسياحة من نصيب محمد نوري ارسوي.، كما تولى منصب وزير التربية والتعليم  يوسف تكين.


كما تم تعيين فخر الدين قوج وزيراً  للصحة ،  ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قصر، ووزير الزراعة  ابراهيم يوماكلي،  عمر بولات وزيراً للتجارة، كما تولى وزارة النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالوغلو.

وأدى أردوغان اليمين في وقت سابق من اليوم وأقيم مراسم التنصيب لولايته الثالثة.
 

اجتماعية الانتخابات التركية الانتخابات التركي الانتخابات الأعضاء الجدد الخدمات الاجتماعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

ترشيحاتنا

نفسي أكون إعلامية.. الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تكشف عن أمنيتها| شاهد

أستاذ طب نفسي يوجه نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة .. تعرف عليها

إياب نهائي الكونفدرالية|اتحاد العاصمة يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام يانج أفريكانز

شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وكليرمون في الدوري الفرنسي

أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف في الصيف

بايدن يوافق على قانون رفع سقف الدين الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

فيديو

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ