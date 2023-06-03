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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان يعلن تأجيل انعقاد جلسات الحوار الوطني بسبب الظروف المناخية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به؛ وجرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.

الحوار الوطني

ولهذا، فحرصا من مجلس أمناء الحوار الوطني على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع القادم في موعدها المحدد يوم الأحد للمحور السياسي بنفس جلساته المقررة غدا الأحد 4 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.

وأوضح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني عطفا على بيانه السابق، بأن الظروف التي أحاطت بمقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات، سيترتب عليها عدم انعقاد جلسات المحور السياسي غدا الأحد 4 يونيو، على أن تعقد نفس الجلسات التي كانت مقررة غدا، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، يوم الأحد القادم الموافق 11 يونيو.

ضياء رشوان الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مركز مؤتمرات مدينة نصر

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