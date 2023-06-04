مذيعة صباح البلد: نتمنى من الجمهور التشجيع بشكل مثالي في النهائى الأفريقي.. فيديو

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن الجميع اليوم يقول “يا رب انصر النادي الأهلي”، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمعه اليوم أمام الوداد المغربي في تمام التاسعة مساءا في ستاد القاهرة أمام حضور جماهيري يتجاوز 50 الف.

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، انها تتمنى التوفيق للاعبي النادي الاهلي وتقديم لقاء قوي والفوز باللقب الأفريقي.

وتابعت الإعلامية فرح سعيد، أنه نتمنى من الجمهور الشجيع بشكل مثالي، وعدم الخروج عن الروح الرياضية، وأن يحقق النادي الاهلي الفوز.



