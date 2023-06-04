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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام

الفنانة داليا عبدالسلام
الفنانة داليا عبدالسلام

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام وتهدديها بنشر صور خادشة لشرفها ومقاطع إباحية وطلب فدية،  إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هدد المجني عليها، رندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشه لشرفها؛ وهي زعم نشر صور ومقاطع اباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ "خمسون الف جنيه".

كما نشر المتهم عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " اخبارا عن وجود صور ومقاطع اباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها ،سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة وانشأ وادار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " هو المسمى “
randa_reklaml-بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين والمعاقب عليها قانوناً.

كما تعمد إزعاج و مضايقة المجني عليها سالفة الذكر، و كان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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