بعد استبعاده .. رد فعل محمد الشناوي داخل معسكر الأهلي قبل لقاء الوداد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، دور حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي مع الفريق، برغم استبعاده، استعداداً للقاء الوداد المغربي.

وكتب: “محمد الشناوي حرص على التواصل مع لاعبي الأهلي داخل معسكر الفريق لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل مباراة اليوم وأكد لهم على ثقته الكاملة فيهم في تحقيق الفوز”.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مفاجأة التشكيل).

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.