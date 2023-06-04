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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبادرة مشتركة من التصديري للصناعات بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

صدى البلد

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعا للشركات الأعضاء المنتجة والمصدرة للتمور ومصنعاتها بمقر المجلس للإعلان عن مبادرة المجلس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، يقوم البنك من خلالها بتقديم الدعم الفني اللازم لعمليات تطوير خطوط الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات وعمليات التشغيل وإدارة المخزون والفاقد والتحول الرقمي ضمن حزمة من الخدمات التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع مصنعات التمور المصرية.

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كما قام المجلس باستضافة أحد خبراء تصنيع التمور العالمين حيث قام بعرض عدد من مشروعات التمور المصنعة مع دراسات جدوى مبسطة لتلك المشروعات للاستفادة من الخامات المتاحة بالسوق المحلى في مصر وإنتاج دبس التمر، عجينة التمر، عصير التمر، مخلل البلح، .... وغيرها من المنتجات.

 

وشارك بالاجتماع مجموعة عمل مصنعات التمور بالمجلس التي تضم مجموعة منتقاة من اهم الفاعلين بالسوق المصري في مجال إنتاج وتصنيع التمور.

 

وتأتى تلك الجهود لتعظيم الاستفادة من كميات التمور المتوفرة بالسوق المصري حيث تعد مصر أكبر منتج في العالم للتمور بكمية تصل إلى 1.8 مليون طن. كما يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المجلس والحكومة المصرية لتعزيز صناعة الأغذية وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة إيرادات الصادرات.

 ويتماشى هذا الإعلان مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

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