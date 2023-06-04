زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

أعلن الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز .

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك كلا من :



حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان

خط الدفاع : مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، السيد سالم ، صبري رحيل ، كازيتو ، هشام صلاح.

خط الوسط: ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود ، ميسي ، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو و اوستن اموتو و عموري