عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفقوا على محاربة الإرهاب|كيف كان لقاء وزير الخارجية العراقي ونظيره السوري في بغداد؟

صدى البلد

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن العلاقات مع سوريا عميقة وتاريخية.

وأوضح حسين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد في بغداد، أن المباحثات مستمرة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا.

وقال حسين إن التحرك في المرحلة القادمة سيكون حول كيفية إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن هناك تنسيقًا مع الجانب السوري لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات، مشددًا على موقف العراق وحكومته الثابت في دعم الشعب السوري.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن التواصل الدائم مع العراق هو أمر ضروري ومهم للبلدين، موضحاً أن دمشق تعمل مع بغداد في محاربة الإرهاب.

وأضاف المقداد أن سوريا تعمل على تعزيز العلاقات مع العراق، و أوضح أن دمشق تؤمن بالتنسيق السياسي مع بغداد.

وتابع وزير الخارجية السوري مضيفا: “علينا العمل على محاربة الارهاب والقضاء على خطر المخدرات”.

txt

العراق يعلن موقفه من رفع العقوبات عن سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ