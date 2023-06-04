اتفقوا على محاربة الإرهاب|كيف كان لقاء وزير الخارجية العراقي ونظيره السوري في بغداد؟

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن العلاقات مع سوريا عميقة وتاريخية.

وأوضح حسين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد في بغداد، أن المباحثات مستمرة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا.

وقال حسين إن التحرك في المرحلة القادمة سيكون حول كيفية إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن هناك تنسيقًا مع الجانب السوري لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات، مشددًا على موقف العراق وحكومته الثابت في دعم الشعب السوري.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن التواصل الدائم مع العراق هو أمر ضروري ومهم للبلدين، موضحاً أن دمشق تعمل مع بغداد في محاربة الإرهاب.

وأضاف المقداد أن سوريا تعمل على تعزيز العلاقات مع العراق، و أوضح أن دمشق تؤمن بالتنسيق السياسي مع بغداد.

وتابع وزير الخارجية السوري مضيفا: “علينا العمل على محاربة الارهاب والقضاء على خطر المخدرات”.